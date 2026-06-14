Росомаха, Профессор Икс, Циклоп и все остальные мутанты в новом тизере второго сезона сериала «Люди Икс '97»

Студия Marvel и стриминг Disney- представили новый тизер второго сезона анимационного сериала «Люди Икс '97». Смысл ролика в перечислении всех задействованных персонажах, которых действительно много:

Выход новых серий начнётся с 1 июля.

Главным антагонистом, который объединит всех мутантов — как гуманистическую фракцию, так и более воинственную, — станет Апокалипсис. В тизере есть небольшой фрагмент сражения одного из самых первых и древних мутантов с Магнето. И мистеру Леншерру приходится очень нелегко.

«Люди Икс ’97» — продолжение культового мультсериала из девяностых годов и продолжает повествование с момента завершения оригинала.