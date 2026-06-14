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СЕРИАЛЫ
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Люсиан Бьюкенен снова сыграет Розу в четвёртом сезоне шпионского триллера «Ночной агент»

Источник: Netflix

Стриминговый гигант Netflix вовсю работает над четвёртым сезоном своего шпионского триллера «Ночной агент». Съёмки сезона уже пару месяцев идут в Лос-Анджелесе. И, как стало известно, в нём вернётся актриса Люсиан Бьюкенен. Она снова сыграет роль Розы, возлюбленной и напарницы Питера. Роза появлялась в первых двух сезонах «Ночного агента», но в третьем героини не было.

Остросюжетный сериал от Netflix и Sony Pictures Television дебютировал 23 марта 2023 года. Первый сезон триллера по количеству просмотров смог попасть в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов стримингового гиганта.

Проект основан на романе «Ночной агент». Сериальную адаптацию создал Шон Райан («Щит», «Обмани меня», «Вне времени»). Возглавляет актёрский состав Гэбриэл Бассо. Он исполняет роль агента ФБР Питера Сазерленда, постоянного участника крайне опасных событий.

Теги
Ночной агентГэбриэл БассоЛюсиан БьюкененNetflix
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