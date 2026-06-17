В сериале «Капитанская дочка» Екатерину II сыграет Виктория Исакова

В новой экранизации повести «Капитанская дочка» Александра Пушкина сыграет Виктория Исакова. Актриса исполнит роль императрицы Екатерины II. Об этом объявил онлайн-кинотеатр KION. Он также опубликовал первые кадры со съёмок с актрисой.

Премьера сериала состоится «скоро» на KION. Видеосервис описывал проект как историю по мотивам великой повести Александра Пушкина о чести, любви и судьбоносном выборе на фоне восстания Емельяна Пугачёва.

Снимает сериал Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу», «Василий», «Нина»). Роли в «Капитанской дочке» исполняют Евгений Ткачук (Емельян Пугачёв), Евгения Леонова (Маша), Сергей Безруков (Андрей Гринёв), Олег Савостюк (Петруша Гринёв), Егор Корешков (Алексей Швабрин), Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Владислав Ценёв, Даня Киселёв, Софья Гершевич, Ярослав Могильников и другие.