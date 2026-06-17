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Легенда «Звёздных войн» Марк Хэмилл получил роль в третьем сезоне гоночного боевика «Скрежет металла»

Источник: Lucasfilm

Сервис Peacock работает над третьим сезоном боевика «Скрежет металла» по серии видеоигр Twisted Metal. Даты премьеры у продолжения пока нет, но уже известны некоторые другие подробности. Так, актёрский состав проекта пополнил Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в фильмах франчайза «Звёздные войны». В «Скрежете металла» он сыграет Чарли Кейна, отца Сладкоежки.

Также подтвердилось, что у сериала сменился шоураннер. После двух сезонов Майкл Джонатан Смит уступил должность Дэвиду Риду, сценаристу и продюсеру «Скрежета металла», «Волшебников» и «Пацанов».

Шоу основано на видеоиграх о гонках на выживание в антураже сурового постапокалипсиса. Первый сезон адаптации вышел в 2023 году, второй — в 2025-м. Роль главного героя, Джона Доу, исполняет Энтони Маки.

Теги
Скрежет металлаМарк ХэмиллPeacock
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