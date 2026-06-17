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СЕРИАЛЫ
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Одна из создательниц «Сплетницы» и «Ривердэйла» адаптирует для Netflix бестселлер «Когда тает лёд» про любовь фигуристки и хоккеиста

Источник: Atria Books

Очередная книжная романтика перебирается на экраны. Стриминговый гигант Netflix разрабатывает сериальную адаптацию романа-бестселлера «Когда тает лёд» за авторством писательницы Ханны Грейс.

Шоураннером экранизации назначена Аманда Лэшер. Она же работает над сценарием сериала вместе с Джейд Бартлетт. Ранее Лэшер продюсировала и писала сценарии для эпизодов шоу «Сплетница» и «Ривердэйл». Бартлетт же является режиссёром и сценаристом фильма «Девушка Миллера».

В центре сюжета Анастасия Аллен и Нейт Хокинс, которые учатся в одном университете в Мейпл-Хиллз. Анастасия мечтает попасть в сборную США по фигурному катанию. Нейт является капитаном хоккейной команды и сосредоточен на её успехе. Из-за непредвиденных обстоятельств университетские команды по хоккею и фигурному катанию вынуждены вынуждены тренироваться в одно время и делить лёд, хотя это им и не нравится. Волей случая целеустремлённые Анастасия и Нейт оказываются рядом и начинают влюбляться друг в друга.

Теги
Когда тает лёд
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