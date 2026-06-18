Второй сезон фэнтези «Рыцарь Семи Королевств» отснят

Вселенная сериала «Игра престолов» в обозримом будущем не покинет экраны. 21 июня стартует третий сезон приквела «Дом Дракона», а уже в 2027 году на канале HBO и сервисе HBO Max выйдет второй сезон приквела «Рыцарь Семи Королевств». И новые серии последнего уже закончили снимать. О том, что второй сезон «Рыцаря» отснят, в начале июня написал портал Winter is Coming со ссылкой на соцсети исполнителей главных ролей. Съёмки завершились в начале лета на острове Гран-Канария.

Все проекты франчайза основаны на произведениях писателя Джорджа Р. Р. Мартина. «Рыцарь» снят по циклу повестей про странствующего рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. Первого в адаптации играет Питер Клэффи, а второго — Декстер Сол Анселл. События повестей происходят примерно за 90 лет до событий цикла «Песнь льда и пламени», на котором основана «Игра престолов».

Ранее Мартин говорил, что в разработке ещё пять или шесть проектов по вселенной. Известно, что когда-то после 2027 года состоится релиз про завоевание Вестероса Эйгоном Таргариеном. В 2028-м выйдет четвёртый сезон «Дома Дракона», который станет последним для шоу. Также, по данным СМИ, в разработке анимационный сериал про Корлиса Велариона.