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Третий сезон медицинской драмы «Больница Питт» со звездой «Библиотекаря» и «Скорой помощи» уже снимают

Источник: HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max начал съёмки третьего сезона сериала «Больница Питт». О старте производства новых серий медицинской драмы видеосервис сообщил 16 июня. Всего для продолжения снимут 15 эпизодов. По столько же в первом и втором сезонах.

В центре сюжета драмы медицинские работники одной из больниц Питтсбурга. Главную роль в сериале исполняет Ноа Уайли, известный по фильмам «Библиотекарь» и сериалу «Скорая помощь». Последний стартовал в 1994 году и выходил на протяжении 15 сезонов. Уайли также является одним из исполнительных продюсеров и сценаристов «Больницы Питт».

Премьера третьего сезона состоится в начале 2027 года. Новые эпизоды будут посвящёны одному трудному дню медиков в ноябре месяце.

Теги
Больница ПиттНоа УайлиHBO Max
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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