Никогда не вернётесь в Городок! Netflix закрывает второй сериал от создателей «Очень странных дел»

Подростки оказываются более востребованы у зрителей, чем пенсионеры. Этот урок должны запомнить братья Дафферы — создатели сериала «Очень странные дела», — потому что спродюсированный ими сериал «Бороуз» будет закрыт стримингом Netflix после первого сезона.

Ранее источники издания Deadline утверждали, что активно велись обсуждения о продлении фантастического сериала. На главные роли должны были вернуться все задействованные актёры и актрисы — Альфред Молина, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Денис О’Хэр и Кларк Питерс. Кроме того, уже была собрана сценарная комната для второго сезона, а также существовали планы снять сразу два следующих сезона.

Короче говоря, для всех участников произошедшее стало не очень приятным сюрпризом.

С другой стороны, никаких рекордов по просмотрам «Бороуз» не ставил. За первый уик-энд сериал набрал скромные 5,6 миллиона просмотров. За первую неделю количество просмотров выросло до 9,5 миллиона, а на второй неделе показатель упал до 3,7 миллиона. Похоже, руководство стриминга посчитало это недостаточным, несмотря на былые заслуги создателей.

Это уже второй неудачный в плане популярности продюсерский проект Дафферов. Первым был хоррор-сериал «У меня очень плохое предчувствие», который тоже вышел в этом году и не вызвал зрительского ажиотажа.

История разворачивается в идеальном на первый взгляд городке для пожилых людей, где группа очень разных персонажей, действуя сообща, пытается остановить внеземную угрозу, которая хочет украсть у них самый ценный ресурс — время.