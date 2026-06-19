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СЕРИАЛЫ
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После «Фонарей» DC Studios возьмётся за съёмки сериала про Джимми Олсена из «Супермена»

Источник: DC Studios

Новая киновселенная DC продолжает расширяться на больших и малых экранах. Этим летом в прокат выйдет фильм «Супергёрл», а на канале HBO и сервисе HBO Max стартует сериал «Фонари». Тем временем DC Studios готовится к съёмках следующего телевизионного шоу по вселенной. Как рассказал соруководитель студии Питер Сафран, в этом году стартуют съёмки пока безымянного сериала про Джимми Олсена. Ранее предполагалось, что проект будет называться DC Crime.

Новое шоу станет спин-оффом фильма «Супермен» и расскажет про друга и коллегу супергероя из газеты Daily Planet. Роль Джимми Олсена после «Супермена» повторит Скайлер Гизондо. А в числе других персонажей шоу заявлен Горилла Гродд, известный противник Флэша в комиксах DC.

В настоящее время идут съёмки продолжения «Супермена». Сиквел получил название «Человек завтрашнего дня» и выйдет в зарубежный прокат в июле 2027 года. Скайлер Гизондо сыграет и в этом фильме.

Теги
ФонариСкайлер ГизондоDC
Комментарии (13)

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