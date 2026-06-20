Апокалипсис действительно покажут по телевидению: сериал по бестселлеру «Карл — обходчик подземелий» запущен

Стриминговая платформа Peacock посчитала, что в состоянии достойно сериализовать цикл бестселлеров Мэтта Диннимана в жанре литРПГ «Карл — обходчик подземелий», которая недавно приросла восьмой книгой. И автор пока не собирается останавливаться.

За разработкой первоисточника стоят Universal Global Television и Fuzzy Door Сета Макфарлейна. Динниман числится исполнительным продюсером.

Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк», сериал «Мандалорец») адаптировал первоисточник, рассказывающий историю инопланетного вторжения, уничтожившего большую часть человечества. Выжившие вынуждены сражаться за свои жизни в садистском межгалактическом игровом шоу.

Главный герой повествования — ветеран береговой охраны Карл, человек с нестабильной психикой и очень своеобразным напарником — любимой кошкой Принцессой Пончик, которая досталась ему от изменившей девушки. Оба пытаются справиться с концом прежнего мира, сражаясь с монстрами, пришельцами, безумным ИИ и даже другими людьми. Всё ради рейтингов. Выживание — вопрос выбора. Развлечение — обязательно.

В ближайшие дни Динниман обещает другие важные анонсы. Также Динниман и Йост выступят на ближайшем Комик-Коне в Сан-Диего.