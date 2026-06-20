Норман Ридус закончил сниматься в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и попрощался с франчайзом спустя 16 лет

После своего дебюта на малых экранах в 2010 году «Ходячие мертвецы» продолжают удерживать внимание публики благодаря разным спин-оффам, расширяющим вселенную сериала. Так, в обозримом будущем с новыми эпизодами вернутся два шоу по вселенной. 26 июля стартует третий сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». А когда-то позднее начнёт выходить четвёртый сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», который закончили снимать только на днях.

Звезда франчайза Норман Ридус 16 июня сообщил в соцсетях, что съёмки четвёртого сезона «Дэрила Диксона» закончились. Он также написал, что вложил в сезон столько сил и души, что, думает, зрители это почувствуют. А ещё ему не терпится дождаться, когда зрители увидят новые эпизоды.

Грядущий сезон «Дэрила Диксона» станет последним. В нём завершатся опасные приключения героя Нормана Ридуса в Европе. Точной даты премьеры у финала пока нет. Но эти серии также станут последними появлениями Ридуса в роли персонажа, которого он играл, начиная с первого сезона «Ходячих мертвецов», вышедшего 16 лет назад.