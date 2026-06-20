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В сериале «Трудно быть богом» сыграл Леонид Ярмольник, исполнитель роли Руматы в фильме Алексея Германа

Источник: Wink

В этом году выйдет третья экранизация повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких, но первая в виде сериала. И, как оказалось, в новой адаптации сыграл Леонид Ярмольник. Об этом стало известно на фестивале «Пилот», где показали первые девять минут сериала. Ранее актёр играл главного героя, дона Румату, в вышедшем в 2013 году фильме «Трудно быть богом» Алексея Германа. Актёр появился в сериале в коротком эпизоде, где он был в тех же доспехах, что и в фильме. Про свою роль актёр сказал: «Моя функция в современной экранизации по-своему символична: новый Румата сменяет прежнего. Так начинается сегодняшняя история».

Приключенческая остросюжетная драма из восьми эпизодов выйдет в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ. Точной даты премьеры у сериала пока нет.

Режиссёром новой экранизации выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»). Сценарий написал Андрей Золотарёв («Лёд», «Триггер», «Слово пацана. Кровь на асфальте»). Роль дона Руматы исполнил Александар Радойичич, дона Кондора — Сергей Безруков, Тики — Лев Зулькарнаев, дона Пампы — Никита Кологривый, дона Рэбы — Фёдор Лавров. Роль доны Кондор исполнила Равшана Куркова, а доны Оканы — Виктория Исакова. Также в актёрском составе Фёдор Бондарчук, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселёв, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие.

Также в этом году KION и Okko выпустят сериал «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Леонид Ярмольник сыграл в нём Рудольфа Сикорски.

Теги
Трудно быть богомАлександар РадойичичВиктория ИсаковаНикита КологривыйЛеонид ЯрмольникСергей БезруковWink
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Источник фотографий: Depositphotos

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