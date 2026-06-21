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Свежий постер третьего сезона хоррора «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» напомнил дату возвращения сериала

Источник: AMC

Телеканал AMC и сервис AMC+ не перестают напоминать зрителям о приближающейся премьере третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Почти за месяц до своего старта зомби-хоррор получил новый постер. На изображении центральные персонажи истории и дата премьеры продолжения.

Первый сезон «Мёртвого города» вышел в 2023 году. Проект стал одним из спин-оффов популярного сериала «Ходячие мертвецы», рассказывающих о судьбах персонажей после событий основного шоу. Данный спин-офф объединил Нигана и Мэгги. Роль Нигана продолжил играть Джеффри Дин Морган. К роли Мэгги вернулась Лорен Кохэн.

Новый сезон «Мёртвого города» стартует 26 июля. Продолжение будет состоять из восьми эпизодов. А когда-то позднее выйдет четвёртый сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Его съёмки завершились совсем недавно.

Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Теги
ГалереяХодячие мертвецы: Мёртвый городДжеффри Дин МорганЛорен Кохэн
Комментарии (1)

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