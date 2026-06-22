Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 июня

В сериале «Трудно быть богом» сыграл Леонид Ярмольник, исполнитель роли Руматы в фильме Алексея Германа. В новой адаптации повести братьев Стругацких актёр появился в тех же доспехах.
После «Фонарей» DC Studios возьмётся за съёмки сериала про Джимми Олсена из «Супермена». А ещё в спин-оффе будет Горилла Гродд.
Никогда не вернётесь в Городок! Netflix закрывает второй сериал от создателей «Очень странных дел». Просмотры были очень скромные.
Норман Ридус закончил сниматься в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и попрощался с франчайзом спустя 16 лет. Последний сезон проекта про его персонажа отснят.
Свежий постер третьего сезона хоррора «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» напомнил дату возвращения сериала. До неё чуть больше месяца.
Апокалипсис действительно покажут по телевидению: сериал по бестселлеру «Карл — обходчик подземелий» запущен. Peacock верит в свои силы.
Третий сезон медицинской драмы «Больница Питт» со звездой «Библиотекаря» и «Скорой помощи» уже снимают. Камеры заработали на съёмочной площадке.
Одна из создательниц «Сплетницы» и «Ривердэйла» адаптирует для Netflix бестселлер «Когда тает лёд» про любовь фигуристки и хоккеиста. Спорт и романтика.
Второй сезон фэнтези «Рыцарь Семи Королевств» отснят. Выйдет он в следующем году.
Легенда «Звёздных войн» Марк Хэмилл получил роль в третьем сезоне гоночного боевика «Скрежет металла». Он сыграет отца Сладкоежки.
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