Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 июня

В сериале «Трудно быть богом» сыграл Леонид Ярмольник, исполнитель роли Руматы в фильме Алексея Германа. В новой адаптации повести братьев Стругацких актёр появился в тех же доспехах.

После «Фонарей» DC Studios возьмётся за съёмки сериала про Джимми Олсена из «Супермена». А ещё в спин-оффе будет Горилла Гродд.

Норман Ридус закончил сниматься в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и попрощался с франчайзом спустя 16 лет. Последний сезон проекта про его персонажа отснят.

Свежий постер третьего сезона хоррора «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» напомнил дату возвращения сериала. До неё чуть больше месяца.