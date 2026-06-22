Актёрский состав третьего сезона «Фоллаут» пополнили Мэнни Хасинто, Томасин Маккензи и Эмили Мортимер

Появились новые подробности третьего сезона шоу «Фоллаут». В новых эпизодах сериала получили роли Мэнни Хасинто («Аколит»), Томасин Маккензи («Прошлой ночью в Сохо») и Эмили Мортимер («Служба новостей»). Кого именно они сыграют, пока неизвестно.

Работа над «Фоллаут» возобновляется в Лос-Анджелес с началом съёмок третьего сезона в этом месяце. Ранее стало известно, что в продолжении сыграет Аарон Пол.

Сериал основан на видеоигровом франчайзе Fallout. Главные роли в проекте исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Мотен. Пернелл играет Люси Маклин, Гоггинс — Гуля, а Мотен — Максимуса.

Проект выпускает видеосервис Prime Video. Первый сезон постапокалиптической фантастики вышел целиком 10 апреля 2024 года. Второй сезон выпускали еженедельно с декабря прошлого года по февраль этого. В обоих сезонах по восемь эпизодов. И они оба входили в четвёрку самых просматриваемых сезонов на Prime Video за всё время.