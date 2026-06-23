Телеовощи. Выпуск 656: Избранный нетакусик

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:53 —
|Обсуждение новостей
|35:13 —
|«Я тебя отыщу» (I Will Find You) — 1x01
|40:21 —
|«Легенда о Vox Machina» — 4x07—09
|01:00:36 —
|«Паук-Нуар» — 1x07—08 (финал сезона)
|01:15:56 —
|«Бухта вдов» — 1x10 (финал сезона)
|01:25:52 —
|«Рик и Морти» — 9x04
|01:33:58 —
|«Вампир Лестат» — 1x02
|01:41:27 —
|«Конь БоДжек» — 4x03
|01:50:42 —
|«Друзья» — 3x07—08
|02:02:29 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 7x20
|02:18:28 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 4x15
|02:38:36 —
|«Мажор» — 3x03
|02:42:40 —
|«Зена — королева воинов» — 3x10
|02:58:23 —
|«Тихий океан» — 1x03
|03:07:03 —
|«Ангел» — 5x01
|03:17:41 —
|Комикс «Реквием. Рыцарь-вампир»
|03:31:31 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 10»
|03:38:53 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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