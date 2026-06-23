Новые сериалы недели: «Дом дракона» и «Аватар: Легенда об Аанге»

Воскресенье, 21 июня
фэнтези
В ролях Милли Олкок, Эмма Дарси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмили Кэри, Пэдди Консидайн
Создатель Райан Кондал, Джордж Р. Р. Мартин
«Дом дракона» рассказывает внутренней войны за престол внутри Дома Таргариенов на пике своего могущества, за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен
Члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами.
«Дом дракона», призванный стать полноценной заменой «Игре престолов», по факту не дотягивает даже до «Рыцаря семи королевств». Причём не дотягивает очень сильно. Но даже после двух унылых сезонов создатели не оставляют попыток внушить нам, что где-то там будет экшен — возможно, в финальном четвёртом сезоне.
Но скажем спасибо сериалу Милли Олкок, которая, к счастью для неё, во всём этом уже не участвует.
Четверг, 25 июня
фэнтези
В ролях Гopдoн Kopмьe, Kиaвeнтииo Tapбeлл, Ян Oycли, Дaллac Лю, Дэниэл Дэ Kим, Пол Сун-Хюн Ли
Создатель Альберт Ким
Игровая адаптация одноимённого культового мультсериала о приключениях юного мага Аанга и его друзей.
Во втором сезоне Аватар Аанг продолжит своё путешествие, чтобы обучиться магии земли. Во время своих странствий он и его друзья Катара и Сокка встретят Тоф Бейфонг, которая присоединится к команде Аватара и станет обучать его магии земли.
Уже известно, что сериал завершится третьим сезоном.
комедия
В ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиот, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Заяс, Эдвин Ли Гибсон
Создатель Кристофер Сторер
Пятый сезон обласканной критиками комедийной драмы станет последним, хоть в это действительно сложно поверить. Впрочем, «сольные» карьеры Джереми Аллена Уайта и Эбона Мосса-Бакрака успешно запущены, можно и закругляться.
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