Новые сериалы недели: «Дом дракона» и «Аватар: Легенда об Аанге»

Сезон 3

HBO

«Дом дракона» рассказывает внутренней войны за престол внутри Дома Таргариенов на пике своего могущества, за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен

Члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами.

«Дом дракона», призванный стать полноценной заменой «Игре престолов», по факту не дотягивает даже до «Рыцаря семи королевств». Причём не дотягивает очень сильно. Но даже после двух унылых сезонов создатели не оставляют попыток внушить нам, что где-то там будет экшен — возможно, в финальном четвёртом сезоне.

Но скажем спасибо сериалу Милли Олкок, которая, к счастью для неё, во всём этом уже не участвует.