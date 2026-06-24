Шелдон, это не та вселенная! Первый трейлер ситкома «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

Возможно, когда-нибудь в отдалённом будущем дети будут спрашивать своих родителей: «А как появилось телевидение?» И те будут им отвечать: «Вначале был Большой Взрыв. Ну как Большой взрыв — «Теория большого взрыва». И уже после неё начали появляться различные спин-оффы. С каждым годом их становилось всё больше и больше, пока они не захватили всё медиапространство и стали тем телевидением, которое мы сейчас знаем». Конечно, это всё не точно, но вполне может случиться в какой-нибудь параллельной реальности — вроде тех, по которым путешествуют герои очередного спин-оффа «Теории» под названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Кстати, ловите первый полноценный трейлер.



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Сюжет сериала строится вокруг Стюарта Блума — в отличие от «Симпсонов», в «Теории большого взрыва» продавцы комиксов имеют имена. Так исторически сложилось, что он (а точнее одна из его версий в параллельной реальности) сломал новое изобретение Шелдона и Леонарда. И теперь над мультивселенной висит угроза уничтожения. И единственный, кто может разрулить проблему — это сам Стюарт с верными друзьями: геологом Бертом, подружкой Дениз и небезызвестным Барри Крипке.

К своим ролям вернутся Кевин Зусман, Брайан Посен, Лорен Лэпкус и Джон Росс Боуи. За создание сериала отвечают те же люди, что делали «Теорию» — Чак Лорри и Билл Прэди. Помогает им в этом нелёгком деле Зак Пенн, сценарист, приложивший руку к таким фильмам как «Последний киногерой», «Первому игроку приготовиться» и «Главный герой» — то есть, автор шарит за нердовские шутки.

Премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» состоится 23 июля.