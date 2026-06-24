 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneVcx5nyxKS

   
«Властелины вселенной» — отличное приключенческое фэнтези для 14-летних с блондинистым дурачком в главной роли Валентина Ляпина и Сергей Бурунов играют в комедийном киноальманахе «Ёлки 13» Пол Энтони Келли сыграет мужа Кирстен Данст и нового работодателя Сидни Суини в триллере «Тайна горничной» Робот с сознанием человека в дикой природе на свежем кадре из мультфильма «Прыгуны»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
759

Шелдон, это не та вселенная! Первый трейлер ситкома «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

Источник: HBO

Возможно, когда-нибудь в отдалённом будущем дети будут спрашивать своих родителей: «А как появилось телевидение?» И те будут им отвечать: «Вначале был Большой Взрыв. Ну как Большой взрыв — «Теория большого взрыва». И уже после неё начали появляться различные спин-оффы. С каждым годом их становилось всё больше и больше, пока они не захватили всё медиапространство и стали тем телевидением, которое мы сейчас знаем». Конечно, это всё не точно, но вполне может случиться в какой-нибудь параллельной реальности — вроде тех, по которым путешествуют герои очередного спин-оффа «Теории» под названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Кстати, ловите первый полноценный трейлер.

Сюжет сериала строится вокруг Стюарта Блума — в отличие от «Симпсонов», в «Теории большого взрыва» продавцы комиксов имеют имена. Так исторически сложилось, что он (а точнее одна из его версий в параллельной реальности) сломал новое изобретение Шелдона и Леонарда. И теперь над мультивселенной висит угроза уничтожения. И единственный, кто может разрулить проблему — это сам Стюарт с верными друзьями: геологом Бертом, подружкой Дениз и небезызвестным Барри Крипке.

К своим ролям вернутся Кевин Зусман, Брайан Посен, Лорен Лэпкус и Джон Росс Боуи. За создание сериала отвечают те же люди, что делали «Теорию» — Чак Лорри и Билл Прэди. Помогает им в этом нелёгком деле Зак Пенн, сценарист, приложивший руку к таким фильмам как «Последний киногерой», «Первому игроку приготовиться» и «Главный герой» — то есть, автор шарит за нердовские шутки.

Премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» состоится 23 июля.

Теги
Теория большого взрываСтюарт Блум не смог спасти вселеннуюСимпсоныТрейлер
Комментарии

Ещё на эту тему

13Мир «Теории Большого взрыва» полностью уничтожен в тизере сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» 8Последствия апокалипсиса на первых кадрах спин-оффа «Теории большого взрыва»: Стюарт Блум действительно не смог спасти вселенную 18Спин-офф «Теории большого взрыва» о самом унылом персонаже получил название, которое отобьёт всякую охоту его смотреть

Тоже интересно

0Неделя кино на КГ — главные новости 20–26 апреля 29Арми Хаммер и Уве Болл требуют крови в трейлере боевика «Гражданин-мститель» 2Gothic 1 Remake продалась тиражом 500 тысяч копий за неделю 12Появились новые кадры из приключенческого фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым 3Распаковка ретро из Англии. Часть 16

Далее на КГ

8
Конец большого авторского кино или новая эра Голливуда?
 0
Игра в прятки Meccha Chameleon продалась тиражом 7 млн копий
 3
Злодейку госпожу Беладонну в сказке «Фунтик» сыграет Нонна Гришаева
 1
Sonic Racing и Shinobi не оправдали ожиданий Sega — нужно менять подход к продвижению
 0
Создатель Ori считает, что Game Pass подвела нехватка хороших игр
 2
Прибыльное «Очень страшное кино 6» уже имеет дату цифрового релиза
 15
Сергей Безруков неубедительно изображает Дмитрия Нагиева в трейлере самой доброй комедии «Не по-детски»
 5
Ужастик «Обсессия», обогнавший по сборам «Мандалорца и Грогу», получил дату цифрового релиза
 6
Трейлер «Бэтмена: Трилогия Найтфол»: Бэйн прибывает в Готэм
 7
Ведьма из Блэр подкинет в кинотеатры новую найденную запись в сентябре 2027 года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Universal сохранит своё хоррор-сокровище: режиссёр «Обсессии» снимет третий фильм для студии
 
Игры s&box открывает желающим доступ к разработке игр на Source 2
 
У нового мультсериала по вселенной «Охотники за привидениями» появились название и логотип
 
Аниме Аниме «Звёздное дитя» получит ещё только один сезон
 
Кино Режиссёр «Форсажа 10» посадил всё человечество под домашний арест в трейлере ужастика «Последний дом»
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 мая
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 656: Избранный нетакусик
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 730: «Хокум», «Ограбить Лондон», спорный «Холоп 3», некассовый Стивен Спилберг, «Лило и Стич 2»
 
2ЕВА – 690: Скажи «спасибо» бухлу
 
1Телеовощи – 655: Объективно проклятый
 
0Ноль кадров в секунду – 635: Summer Game Fest 2026, финал
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 729: «Закулисье реальности», нормальный Гай Ричи, ремейк «Побега из Нью-Йорка», «Царевна Несмеяна»
 
4Ноль кадров в секунду – 634: Summer Game Fest 2026
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru