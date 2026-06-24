Воительница Мизу на кадре из нового сезона мультсериала «Голубоглазый самурай» от сценариста «Логана»

Стриминговый гигант Netflix напомнил о грядущем релизе второго сезона мультсериала «Голубоглазый самурай». Видеосервис опубликовал кадр из продолжения шоу (выше). На изображении главная героиня, воительница Мизу. В новом сезоне она отправится в Лондон.

Одним из авторов проекта является Майкл Грин, сценарист сериала «Герои», а также фильмов «Логан» и «Бегущий по лезвию 2049». За анимацию ответственна французская студия Blue Spirit.

Первый сезон «Голубоглазого самурая» вышел на Netflix в ноябре 2023 года и включал восемь эпизодов. Для второго сезона снимают шесть серий. Даты премьеры у продолжения пока нет, но Грин ранее надеялся выпустить его в 2026-м. Он также говорил, что хотел бы закончить мультсериал третьим сезоном.

События первого разворачиваются в Японии периода Эдо. Воительница Мизу ищет людей, из-за которых она стала изгоем, чтобы жестоко им отомстить.