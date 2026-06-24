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Мультсериал «Неуязвимый» заранее продлили на шестой сезон, а ещё в нём озвучит персонажа звезда «Пацанов» Джек Куэйд

Источник: Prime Video

Стриминговый сервис Prime Video продолжает выдавать новые сезоны брутальному мультсериалу «Неуязвимый». И задолго до премьеры пятого сезона шоу его продлили на шестой, но без особых подробностей.

Пытый выйдет когда-то в 2027 году. В новый эпизодах вернутся суперзлодеи Динозаврус и Трагг. Также в пятом появится супергерой Гравитатор. Его озвучит актёр Джек Куэйд, известный по сериалу «Пацаны». Куэйд ещё озвучивает Кларка Кента в мультсериале «Мои приключения с Суперменом».

В основу «Неуязвимого» легла одноимённая серия комиксов. Оригинальная работа завершилась в 2018 году на 144-м выпуске. И у неё есть разные спин-оффы.

Сценаристом комикса и продюсером адаптации является Роберт Киркман, также известный по «Ходячим мертвецам». Ранее автор говорил, что для полной экранизации «Неуязвимого» нужно семь, восемь или девять сезонов мультсериала. Шесть у него уже точно будет.

Теги
НеуязвимыйДжек КуэйдРоберт КиркманМультсериалPrime Video
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