Новый трейлер «Президента Кёртиса», спин-офф «Рика и Морти», раскрыл дату выхода сериала

Мультивселенная полна загадок — и одна из них звучит так: «Кому нужен спин-офф про не самого популярного персонажа «Рика и Морти»? Увы, ответа на этот вопрос не может отыскать даже гениальный учёный с портальной пушкой. Но мы живёт в той версии реальности, где светлые головы в руководстве телеканала Adult Swim зачем-то решили выпустить сериал «Президент Кёртис», посвящённый одноимённому персонажу.

Благодаря новому трейлеру, стало известно, когда «Мистер Презик» (по классификации Морти) десантируется на малые экраны — премьера «Президента Кёртиса» состоится 26 июля. А пока что смотрим трейлер:

Сюжет спин-оффа строится вокруг попыток титульного персонажа и его команды разрулить всевозможные кризисы, масштаб которых слишком мелок для личности Рика Санчеза. Создатели обещают, что спектр этих проблем будет варьироваться «от межпространственной дипломатии до паранормальных исследований и необъяснимых явлений».

К озвучке главного героя вернётся Кит Дэвид — он же подарил голос персонажу в оригинальном сериале. Компанию ему составят Джим Раш («Сообщество») и Стефани Беатрис («Бруклин 9-9», «Скрежет металла») — их голосами будут говорить созданные специально для спин-оффа персонажи, входящие в команду президента Кёртиса.