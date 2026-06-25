Создатель «Самурая Джека» и «Первобытного» работает над мультсериалом про настоящего альфача: «Конан Варвар: Королева Чёрного побережья»

Небезызвестный аниматор Генндий Тартаковский — создатель мультсериалов про сильных и независимых мужских персонажей («Лаборатория Декстера», «Самурай Джек» и «Первобытный») — стал шоураннером проекта про образец токсичной маскулинности.

Тартаковский разрабатывает для стриминга Amazon Prime Video мультсериал «Конан-варвар: Королева Чёрного побережья».

Уже есть первый промо-арт:

По сюжету закалённый в боях Конан, влюблённый в королеву пиратов Бейлит, готов отвергнуть судьбу, богов и даже смерть, чтобы спасти её от тёмного волшебства, угрожающего всему живому.