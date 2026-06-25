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В сериале «Гарри Поттер» Питер Серафинович сыграет полтергейста Пивза, которого не было в фильмах по книгам Джоан Роулинг

Источник: Marvel

В конце года на HBO и HBO Max состоится премьера сериала «Гарри Поттер» по одноимённой книжной серии Джоан Роулинг. Новая экранизация покажет зрителям больше книжного материала. Появятся на малых экранах и персонажи Роулинг, которым не нашлось место в фильмах по книгам. Будет в сериале и несносный полтергейст Пивз. И уже известно, кто его сыграет. Как сообщили СМИ, роль персонажа получил Питер Серафинович («Зомби по имени Шон», «Стражи Галактики»).

Пивза не было в полнометражных адаптациях книг, хотя актёр Рик Мэйолл снялся в роли полтергейста в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Но во время монтажа сцены с персонажем вырезали из фильма.

Премьера сериала намечена на 25 декабря. Ещё до старта первого сезона начнутся съёмки второго.

Создатели планируют экранизировать по одной из семи книг за сезон. Шоураннером проекта является Франческа Гардинер. Но, когда начнётся работа над вторым сезоном, она разделит обязанности шоураннера со сценаристом первого Джоном Брауном.

Роль Гарри Поттера в сериале исполняет Доминик Маклафлин.

Теги
Гарри ПоттерПитер СерафиновичHBO
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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