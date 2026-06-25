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Мститель-гигачад наведёт порядок в Готэме в мультсериале «Абсолютный Бэтмен» от Снайдера, но не Зака

Источник: DC Studios

Популярная современная серия комиксов «Абсолютный Бэтмен» перебирается на малые экраны. На презентации DC Studios и Warner Bros. Animation на фестивале анимационных фильмов в Анси анонсировали анимационный сериал по хайповой серии комиксов.

Подробностей проекта пока мало. Исполнительным продюсером и шоураннером адаптации выступает Скотт Снайдер, который является и сценаристом комикса. Художник «Абсолютного Бэтмена» Ник Драготта тоже продюсирует мультсериал.

Комикс стартовал в октябре 2024 года и набрал огромную популярность. Его выпуски расходятся сотнями тысяч копий. В центре сюжета «Абсолютного Бэтмена» новая версия Тёмного рыцаря. Здесь Брюс Уэйн не родился в богатой семье. Он является 24-летним инженером-гигачадом, который борется с преступностью в Готэме, используя броню и гаджеты, которые создал своими руками. Образы других известных персонажей комиксов про Бэтмена здесь тоже сильно переосмыслены.

Теги
Абсолютный БэтменСкотт СнайдерМультсериалDC
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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