Шарлатан начинает видеть призраков в трейлере комедии «Зовите Витю!» с Ильёй Соболевым

Комедийный сериал «Зовите Витю!» обзавёлся трейлером и датой премьеры. Проект дебютирует 1 июля. Об этом объявил онлайн-кинотеатр KION, который и выпустит сериал скоро. Но прежде KION представил трейлер, в котором главный герой паранормальной комедии влипает во всевозможные неприятности.

В центре сюжета экстрасенс-шарлатан Витя. Он обманывает людей на деньги, притворяясь, что может общаться с призраками их умерших близких. Про Витю узнаёт блогерша Саша и решает снять разгромное разоблачение шарлатана. Вот только Витя внезапно начинает видеть призраков по-настоящему и не знает, что ему теперь делать. Зато Саша понимает, что теперь у неё есть шанс снять настоящий сенсационный ролик.

Главные роли в «Зовите Витю!» сыграли Илья Соболев («Волшебный участок», «Вечерняя школа», «Баранкины и камни силы») и Александра Бортич («Холоп», «Попутчики», «Миллиард»). В актёрском составе также Сергей Рост, Мария Смольникова, Александр Клюквин, Тимофей Зайцев, Алла Малкова и другие.