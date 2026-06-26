Битва с гигантским демоном на промо анимационного сериала «Охотники за привидениями: Ночная смена»

Два последних фильма легендарного сверхъестественного приключенческого франчайза — «Охотники за привидениями: Наследники» и «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» — не нашли достаточно веских аргументов в денежном эквиваленте, чтобы оставаться на больших экранах.

Поэтому следующий виток развития — анимационный сериал «Охотники за привидениями: Ночная смена», который выйдет на стриминге Netflix. Созданием проекта занимается Sony Pictures Animation; шоураннерами стали Бен Хибон и Эллиотт Каолан.

Стилистика будет соответствовать показанному промо-арту:

Сюжет разворачивается в Нью-Йорке 1994 года — спустя пять лет после того, как Охотники вывели на прогулку Статую Свободы. Новая волна паранормальной угрозы начинает подгрызать Большое Яблоко. Это приводит к тому, что группе молодых и безалаберных горожан — неподготовленных, незаметных и даже немножко виноватых в происходящем — придётся взяться за протонные бластеры, победить свои страхи и пошмалять по призракам.