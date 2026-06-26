 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneVcx5nyxKS

   
Адриа Архона получила главную роль в «Супермене 2»: возможно, она станет новой Чудо-женщиной Рецензия и отзывы на игру The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon Ромком «Полуночный мотив сердца» обзаведётся вторым сезоном Готическая эротика с Сидни Суини: «Сонную Лощину» переосмыслили под сильного женского персонажа Раскрыта дата премьеры триллера «Лес» с Никитой Кологривым
• • •
 
СЕРИАЛЫ
232

Битва с гигантским демоном на промо анимационного сериала «Охотники за привидениями: Ночная смена»

Два последних фильма легендарного сверхъестественного приключенческого франчайза — «Охотники за привидениями: Наследники» и «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» — не нашли достаточно веских аргументов в денежном эквиваленте, чтобы оставаться на больших экранах.

Поэтому следующий виток развития — анимационный сериал «Охотники за привидениями: Ночная смена», который выйдет на стриминге Netflix. Созданием проекта занимается Sony Pictures Animation; шоураннерами стали Бен Хибон и Эллиотт Каолан.

Стилистика будет соответствовать показанному промо-арту:

2
Промо-арт сериала «Охотники за привидениями: Ночная смена»
2
Промо-арт сериала «Охотники за привидениями: Ночная смена»

Сюжет разворачивается в Нью-Йорке 1994 года — спустя пять лет после того, как Охотники вывели на прогулку Статую Свободы. Новая волна паранормальной угрозы начинает подгрызать Большое Яблоко. Это приводит к тому, что группе молодых и безалаберных горожан — неподготовленных, незаметных и даже немножко виноватых в происходящем — придётся взяться за протонные бластеры, победить свои страхи и пошмалять по призракам.

Теги
ГалереяОхотники за привидениями: Ночная сменаNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

2У нового мультсериала по вселенной «Охотники за привидениями» появились название и логотип

Тоже интересно

20Многомиллионный фильм Дэвида Финчера с Брэдом Питтом «Приключения Клиффа Бута» выйдет позже, чем ожидалось 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 0Тридцать лет Quake: серия дарит фанатам неожиданно щедрый патч 21Мафия на страже закона: Марк Уолберг вершит суровое правосудие в трейлере экшен-триллера «Любой ценой» 6Звезда «Очень странных дел» предстал в образе сына Томаса Шелби на кадре со съёмок новых «Острых козырьков»

Далее на КГ

2
Шрэк отпустит своего Осла погулять одному в 2028 году
 12
«Одиссея» Кристофера Нолана обойдётся без социальных инфлюэнсеров: а вот прессе фильм покажут раньше
 0
Virtua Fighter Crossroads будет файтингом, битемапом и приключением одновременно
 0
Topcreator Publishing издаёт в России артбук Фрэнка Фразетты «Тонкие линии»
 0
Мертвяков не остановить: в новой части комикса «Зомби Marvel» с ними придётся разбираться Карателю
 15
Илон Маск бесплатно выложил «Гражданина-мстителя» Уве Болла
 0
Bubble Fest 2026: интервью с художником Константином Тарасовым
 2
Electronic Arts снова выставляет сотрудников на мороз
 17
Возмездие Алана Ричсона громче любых слов в трейлере боевика «Автомобильный город»
 4
Мститель-гигачад наведёт порядок в Готэме в мультсериале «Абсолютный Бэтмен» от Снайдера, но не Зака
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Senua — анонсировано экшен-ориентированное ответвление серии Hellblade
 
Третий сезон медицинской драмы «Больница Питт» со звездой «Библиотекаря» и «Скорой помощи» уже снимают
 
Игры Новые подробности тактики Star Wars: Zero Company
 
Анимационный сериал по «Очень странным делам» стартовал намного хуже первого сезона Devil May Cry
 
Кино Звезда «Рейда» и «Мортал Комбат» Джо Таслим устраивает кровавый беспредел в трейлере боевика «Бешеный»
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 656: Избранный нетакусик
 
1Ноль кадров в секунду – 636: Горшок-скалолаз
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 730: «Хокум», «Ограбить Лондон», спорный «Холоп 3», некассовый Стивен Спилберг, «Лило и Стич 2»
 
2ЕВА – 690: Скажи «спасибо» бухлу
 
1Телеовощи – 655: Объективно проклятый
 
0Ноль кадров в секунду – 635: Summer Game Fest 2026, финал
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 729: «Закулисье реальности», нормальный Гай Ричи, ремейк «Побега из Нью-Йорка», «Царевна Несмеяна»
 
4Ноль кадров в секунду – 634: Summer Game Fest 2026
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru