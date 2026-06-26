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Битва с Апокалипсисом грядёт в свежем тизере второго сезона шоу «Люди Икс '97»

Источник: Disney+

Приближается премьера второго сезона мультсериала «Люди Икс '97» от студии Marvel. В продолжении разбросанные по разным временам мутанты-супергерои в очередной раз сойдутся в битве со своим старым врагом Апокалипсисом. Незадолго до старта сезона студия показала свежий тизер, нагнетающий атмосферу перед грядущим противостоянием Людей Икс и Апокалипсиса.

Сериал вернётся 1 июля. В день премьеры на Disney+ появятся сразу три эпизода второго сезона. Оставшиеся шесть серий будут выходить по одной в неделю до 12 августа.

Шоу является продолжением мультсериала «Люди Икс», выходившего в 1992–1997 годах. Продолжение заранее продлили, и в настоящее время в работе находятся третий и четвёртый сезоны «Людей Икс '97». Marvel планирует выпускать по новому сезону проекта каждый ближайший год. Поэтому третий сезон следует ожидать в 2027-м, а четвёртый — в 2028-м.

Теги
ВидеоЛюди Икс '97МультсериалDisney+Marvel
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