 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneVcx5nyxKS

   
Киану Ривз столкнётся со злым Колоссом в фантастическом экшене от режиссёра «Дэдпула» «День разоблачения» Стивена Спилберга вступает в прокатную битву с «сертификатом свежести» от критиков Сериал «Вампиры средней полосы» получил новый постер к выходу последнего эпизода Готическая эротика с Сидни Суини: «Сонную Лощину» переосмыслили под сильного женского персонажа ЕВА-691: Прямая трансляция
• • •
 
СЕРИАЛЫ
151

Питомца Супергёрл и Супермена ждут новые приключения в мультсериале «Крипто»

Источник: DC Studios

Пёс Крипто сейчас переживает новый подъём популярности благодаря появлениям в фильмах перезапущенной киновселенной DC. Он был в прошлогоднем «Супермене» и вернулся в новой «Супергёрл». А в будущем пёс с суперсилами получит новый сольный мультсериал под рабочим названием «Крипто».

О проекте анимационного шоу про чудо-пса рассказали на презентации DC Studios и Warner Bros. Animation на фестивале анимационных фильмов в Анси. Там же объявили об экранизации комикса «Абсолютный Бэтмен».

Над проектом работает Карл Гринблатт («Губка Боб Квадратные Штаны»). По сюжету когда Крипто не проводит время с Суперменом или Супергёрл, он надоедает банде преступников-неудачников. Последние быстро понимают, что суперпёс — сгусток разрушительной, но обаятельной энергии, который хуже любого из них.

Теги
КриптоМультсериалDC
Комментарии

Ещё на эту тему

2Мультсериал «Неуязвимый» заранее продлили на шестой сезон, а ещё в нём озвучит персонажа звезда «Пацанов» Джек Куэйд

Тоже интересно

8Специальный тизер третьего сезона «Укрытия» показал Ребекку Фергюсон в новом статусе 1Неделя кино на КГ — главные новости 16–22 марта 1Гоночное аниме «MF Призрак» закончится четвёртым сезоном 19Фантастический боевик «Мортал Комбат 2» побил кассовый рекорд франчайза, державшийся 31 год 8Комедия «Холоп 3» с Милошем Биковичем собрала больше 500 млн рублей при более чем 1 млн проданных билетов

Далее на КГ

0
Второй сезон комедии «Газета» по вселенной «Офиса» получил дату премьеры
 0
Вечные отец и дочь: Дэвид Харбор будет спасать Милли Бобби Браун в шпионском триллере на Netflix
 2
Шарлатан начинает видеть призраков в трейлере комедии «Зовите Витю!» с Ильёй Соболевым
 0
Битва с Апокалипсисом грядёт в свежем тизере второго сезона шоу «Люди Икс '97»
 11
«Супергёрл» выступает в одной кассовой лиге с «Капитаном Марвел 2» и «Чёрным Адамом»
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Эххо. Зеркальный мир»
 23
В рамках паразитирования на классике Сарик Андреасян снимет экранизацию «12 стульев»
 0
Bohemia Interactive анонсировала DayZ 2
 1
Битва с гигантским демоном на промо анимационного сериала «Охотники за привидениями: Ночная смена»
 7
Шрэк отпустит своего Осла погулять одному в 2028 году
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Второй сезон аниме «Мир отомэ-игр — тяжёлый мир для мобов» обрёл дату премьеры
 
Кино Зомби атакуют в новом тизере популярного хоррора «Колония» от режиссёра «Поезда в Пусан»
 
Кино Дружба и рисование манги во втором тизер-трейлере «Оглянись» — экранизация истории от автора «Человека-бензопилы»
 
Аниме Аниме «Мир отомэ-игр — тяжёлый мир для мобов» продолжится вторым сезоном этим летом
 
Фрэнк Касл грустно смотрит и идёт кого-то наказывать на постерах «Карателя: Последнее убийство»
 
Кино Трио искателей приключений в сборе: к Фрейзеру и Вайс в новой «Мумии» присоединился Джон Ханна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 656: Избранный нетакусик
 
1Ноль кадров в секунду – 636: Горшок-скалолаз
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 730: «Хокум», «Ограбить Лондон», спорный «Холоп 3», некассовый Стивен Спилберг, «Лило и Стич 2»
 
2ЕВА – 690: Скажи «спасибо» бухлу
 
1Телеовощи – 655: Объективно проклятый
 
0Ноль кадров в секунду – 635: Summer Game Fest 2026, финал
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 729: «Закулисье реальности», нормальный Гай Ричи, ремейк «Побега из Нью-Йорка», «Царевна Несмеяна»
 
4Ноль кадров в секунду – 634: Summer Game Fest 2026
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru