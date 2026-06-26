Питомца Супергёрл и Супермена ждут новые приключения в мультсериале «Крипто»

Пёс Крипто сейчас переживает новый подъём популярности благодаря появлениям в фильмах перезапущенной киновселенной DC. Он был в прошлогоднем «Супермене» и вернулся в новой «Супергёрл». А в будущем пёс с суперсилами получит новый сольный мультсериал под рабочим названием «Крипто».

О проекте анимационного шоу про чудо-пса рассказали на презентации DC Studios и Warner Bros. Animation на фестивале анимационных фильмов в Анси. Там же объявили об экранизации комикса «Абсолютный Бэтмен».

Над проектом работает Карл Гринблатт («Губка Боб Квадратные Штаны»). По сюжету когда Крипто не проводит время с Суперменом или Супергёрл, он надоедает банде преступников-неудачников. Последние быстро понимают, что суперпёс — сгусток разрушительной, но обаятельной энергии, который хуже любого из них.