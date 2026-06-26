Второй сезон комедии «Газета» по вселенной «Офиса» получил дату премьеры

Осенью прошлого года на стриминговом сервисе Peacock состоялась премьера сериала «Газета» от создателей американского шоу «Офис». Одним сезоном «Газета» не ограничится. Уже осенью этого года выйдет продолжение. Как написали СМИ, второй сезон «Газеты» дебютирует на Peacock 9 сентября. Все новые серии станут доступны зрителям в один день.

События «Газеты» и «Офиса» разворачиваются в одной вселенной. В новом сериале группа документалистов снимает работу маленького, но ещё функционирующего печатного СМИ. В центре сюжета Нед Сэмпсон, новый главный редактор небольшой газеты, а также его коллеги. Нэд пытается изменить подход к выпуску газеты в соответствии со своим видением. Главного героя играет Донал Глисон («Из машины», «Бойфренд из будущего», «Элис и Джек»).

Первый сезон «Газеты» дебютировал 4 сентября 2025-го. Все его 10 эпизодов тоже вышли в один день.