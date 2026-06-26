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Вечные отец и дочь: Дэвид Харбор будет спасать Милли Бобби Браун в шпионском триллере на Netflix

Источник: Netflix

Netflix не мог не запустить в производство сериал в жанре шпионского триллера с историей про отца и дочь, которых сыграют Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун. Да, звёзды культового сериала «Очень странные дела» проверят на практике, сможет ли их дуэт приманить зрителей после для многих неудовлетворительного финала пятого сезона.

Также пока безымянный сериал усилили Джеком Торном — одним из создателей другого знакового для стриминга шоу — криминальной драмы «Переходный возраст».

«Переходный возраст» занимает второе место в списке самых популярных оригинальных сериалов платформы. Третье и четвёртое места принадлежат четвёртому и пятому сезонам «Очень странных дел».

Сериал вдохновлён дебютным романом Роба Хартнера A Spy in the Blood.

Главный герой повествования — уволенный с позором агент ФБР, переквалифицировавшийся в эксперта по безопасности Мэтт Вулф (Харбор), — вынужден вернуться в оставленный в прошлом мир, когда его дочь Ребекка (Браун), тоже агент ФБР, идущая по стопам отца, внезапно бесследно исчезает при исполнении важной миссии. Отец хочет отыскать дочь, но совершенно не готов к тому, насколько сильно изменились правила игры.

В разработке участвует студия A24.

Милли Бобби Браун уже 1 июля вернётся на стриминг с приключенческим детективом «Энола Холмс 3», в работе над сценарием которого также участвовал Торн.

Теги
Дэвид ХарборМилли Бобби Браун
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