Второй сезон боевика «Магазин для киллеров» получил накачанный экшеном тизер-трейлер

Появился тизер-трейлер второго сезона южнокорейского сериала «Магазин для киллеров». Ролик со вшитыми английскими субтитрами опубликовал стриминговый сервис Disney+. В продолжении магазин снова окажется открыт для посетителей, а единственным правилом будет выжить.

В центре сюжета — студентка Чон Джи-ан. После смерти дяди, который её воспитывал, девушка узнаёт, что он владел магазином для киллеров. Против своей воли Чон Джи-ан становится наследницей тайного бизнеса дяди. Так героиня оказывается втянута в смертельно опасный бизнес.

Премьера «Магазина для киллеров» состоялась в январе 2024 года. В первом сезоне восемь серий. Главную роль в проекте исполняет Ким Хе-джун. Сценаристы первого сезона Ли Гвон и Чи Хо-джин работали и над вторым. Ли Гвон, который также является сорежиссёром шоу, снимал и продолжение.

Возвращение экшен-сериала состоится 22 июля на Disney+ и Hulu.