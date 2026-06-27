Истребитель призраков сражается с духами в тизере тёмного фэнтези «Восточный дворец»

Этим летом стриминговый гигант Netflix выпустит оригинальный южнокорейский сериал в жанре тёмного фэнтези «Восточный дворец». Премьера проекта состоится 17 июля, и у него уже имеется тизер со вшитыми английскими субтитрами.

События сериала разворачиваются в вымышленную эпоху. В центре сюжета мрачной истории — воин и придворная дама. Мужчина является истребителем призраков. Он сам может становиться одним из духов и перемещаться между миром людей и царством усопших. Придворная дама слышит голоса мёртвых и может общаться с ними. Вместе им предстоит сражаться с призраками и расследовать причину их появления.

Роль воина сыграл Нам Джу-хёк («Двадцать пять, двадцать один», «Медсестра-заклинательница», «Алое сердце»). Роль придворной дамы исполнила Но Юн-со («Сын маминой подруги», «Чёрный рыцарь», «Девушка XX века»).