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483

Истребитель призраков сражается с духами в тизере тёмного фэнтези «Восточный дворец»

Источник: Netflix

Этим летом стриминговый гигант Netflix выпустит оригинальный южнокорейский сериал в жанре тёмного фэнтези «Восточный дворец». Премьера проекта состоится 17 июля, и у него уже имеется тизер со вшитыми английскими субтитрами.

События сериала разворачиваются в вымышленную эпоху. В центре сюжета мрачной истории — воин и придворная дама. Мужчина является истребителем призраков. Он сам может становиться одним из духов и перемещаться между миром людей и царством усопших. Придворная дама слышит голоса мёртвых и может общаться с ними. Вместе им предстоит сражаться с призраками и расследовать причину их появления.

Роль воина сыграл Нам Джу-хёк («Двадцать пять, двадцать один», «Медсестра-заклинательница», «Алое сердце»). Роль придворной дамы исполнила Но Юн-со («Сын маминой подруги», «Чёрный рыцарь», «Девушка XX века»).

Теги
ВидеоВосточный дворецNetflixТрейлер
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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