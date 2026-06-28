Злейший враг Бэтмена отомстит за его убийство и столкнётся с кризисом личности в мультсериале «Джокер: Бунт смеха»

Персонажи DC снова зайдут на территорию аниме. DC Studios и Warner Bros. Animation на фестивале анимационных фильмов в Анси представили сериал «Джокер: Бунт смеха». Зрителей ожидает очередной альтернативный взгляд на Бэтмена и связанных с ним персонажей.

По сюжету неизвестный убивает Тёмного рыцаря. Это выводит из себя Джокера, давнего и главного врага Бэтмена. Злодей переворачивает преступный мир Готэма с ног на голову в поисках того, кто лишил его величайшего противника. Пытаясь отомстить за смерть Бэтмена, Джокер перестаёт понимать, кто он такой на самом деле без своего заклятого врага.

Продюсирует проект Джеймс Криг, работавший над дилогией полнометражных мультфильмов «Хранители» и трилогией «Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях». Режиссёром назначен Ясухиро Аоки, постановщик одного из эпизодов антологии «Бэтмен: Рыцарь Готэма». Он снимет «Джокера: Бунт смеха» на студии Sola Entertainment, участвовавшей в производстве аниме «Ниндзя Камуи» и «Властелин колец: Война рохирримов».

Также на фестивале в Анси DC Studios и Warner Bros. Animation поделились первыми подробностями адаптации комикса «Абсолютный Бэтмен» и рассказали о новом шоу про суперпса Крипто.