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По «Тетрису» снимут мультсериал о детях и падающих с неба тетрамино

Источник: The Tetris Company

Компании The Tetris Company и TeamTO анонсировали компьютерный мультсериал «Тетрис: Строители миров» (Tetris: World Builders). Знаменитую головоломку Tetris превратят в приключенческую историю с человеческими персонажами и огромными тетрамино, которые падают с неба и меняют окружающий мир.

Главными героями станут юные «строители миров». Им предстоит использовать разноцветные фигуры, чтобы перестраивать ландшафты, сооружать полезные конструкции и решать проблемы местных жителей. Уничтожать полностью заполненные линии в опубликованном описании не предлагают — блоки здесь служат прежде всего строительным материалом.

Авторы собираются знакомить зрителей с основами STEAM — науки, технологий, инженерии, искусства и математики. Персонажи будут придумывать, как применить доставшиеся им детали, и сообща превращать последствия очередного тетрамино-дождя во что-нибудь полезное.

«Тетрис: Строители миров» придумали продюсеры Марко Бальзамо и Тара Сибель Демрен. Исполнительным продюсером выступает Чак Уильямс, работавший над экранизацией «Соник в кино». По словам создателей, это будет первое произведение по Tetris, в котором центральными персонажами станут обычные дети.

Мультсериал рассчитан на зрителей от шести лет. Планируется выпустить 52 эпизода продолжительностью по 11 минут. Проект пока находится на ранней стадии разработки, поэтому дату премьеры и площадку для показа не объявили.

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