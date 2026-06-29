Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 июня

Юрий Колокольников и Леонид Ярмольник ловят инопланетного жука в футуристическом муравейнике: тизер сериала «Полдень». Российский сериал пытается играть в научную фантастику.

Второй сезон боевика «Магазин для киллеров» получил накачанный экшеном тизер-трейлер. Меньше месяца до возвращения сериала.

Шарлатан начинает видеть призраков в трейлере комедии «Зовите Витю!» с Ильёй Соболевым. А ещё у проекта появилась дата премьеры.

Воительница Мизу на кадре из нового сезона мультсериала «Голубоглазый самурай» от сценариста «Логана». В продолжении она отправится в Лондон.