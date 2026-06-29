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Второй сезон фэнтези «Библиотекари: Следующая глава» обзавёлся датой премьеры

Источник: TNT (US)

Франчайз «Библиотекарь» всё ещё жив. Нынешним летом на телеканале TNT стартует показ второго сезона сериала «Библиотекари: Следующая глава». Если точнее, премьера продолжения состоится 2 августа, о чём сообщили СМИ.

Шоу расказывает об очередных искателях приключений и охотниках за опасными мистическими и историческими артефактами. Библиотекарь-путешественник во времени попадает из прошлого в наше время. Он не может вернуться в свою эпоху, и поэтому ищет свой замок, но обнаруживает, что теперь там находится музей. Нечаянно путешественник выпускает магию, которая распространяется по всему континенту.

Франчайзу положил начало телефильм 2004 года «Библиотекарь», получивший два продолжения. Главную роль в трилогии исполнил Ноа Уайли, который сейчас снимается в третьем сезоне медицинской драмы «Больница Питт».

Уже в 2014 году на TNT начал выходить сериал «Библиотекари», спродюсированный Уайли. Проект растянулся на четыре сезона и завершился в 2018-м. А в 2025-м сериал получил продолжение с подзаголовком «Следующая глава».

Теги
Библиотекари: Следующая главаНоа Уайли
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