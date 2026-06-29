Чарли Кокс в новом костюме засветился на съёмках третьего сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново»

На улицах Нью-Йорка все ещё снимаю третий сезон мрачной супергероики «Сорвиголова: Рождённый заново». И новые фотографии с площадки продолжают спойлерить события нового сезона. В нём, как оказалось, Сорвиголова переоденется в очередной костюм. И героя в новой броне уже сфотографировали на площадке.

Третий сезон «Рождённого заново» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ весной 2027 года. В новых эпизодах вернутся Кингпин, Меченый, все Защитники из сериалов Netflix и Marvel, а также Карен Пейдж, Электра и другие.

Шоу является продолжением сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix, и вторым проектом Marvel, снятом для взрослой аудитории. Чарли Кокс исполняет роль Сорвиголовы в обоих сериалах.