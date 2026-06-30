Телеовощи. Выпуск 657: Официальная неделя секса

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|03:32 —
|Обсуждение новостей
|34:38 —
|«Дом Дракона» — 3x01
|51:04 —
|«Шугар» — 2x01
|55:39 —
|«Легенда о Vox Machina» — 4x10—12 (финал сезона)
|01:17:49 —
|«Рик и Морти» — 9x05
|01:22:27 —
|«Вампир Лестат» — 1x03
|01:30:21 —
|«Властелин колец: Кольца власти» — 1x05
|01:56:51 —
|«Атомный лес» — 1x02
|02:06:57 —
|«Бухта вдов» — 1x05—10 (финал сезона)
|02:21:44 —
|«Конь БоДжек» — 4x04
|02:30:15 —
|«Друзья» — 3x09—10
|02:42:09 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 7x21
|02:54:54 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 4x16
|03:11:33 —
|«Мажор» — 3x04
|03:27:09 —
|«Зена — королева воинов» — 3x11
|03:39:38 —
|«Тихий океан» — 1x04
|03:50:07 —
|«Ангел» — 5x02
|03:57:44 —
|Комикс «Реквием. Рыцарь-вампир»
|04:12:15 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 10»
|04:18:08 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Скачивание
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: