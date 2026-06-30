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Кристен Риттер ещё не закончила с «Декстером»: её тоже ждёт воскрешение во втором сезоне

Источник: Showtime

Кристен Риттер вернётся в переполненный маньяками Нью-Йорк во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение» на Paramount+.

Как именно у неё это получится, не объясняют.

В первом сезоне её персонажа — серийную маньячку Леди Возмездие — убили во время тюремного заключения. Но природа сериала такова, что покойные герои и героини легко возвращаются в роли болтливых проекций воспалённого сознания протагониста в исполнении Майкла С. Холла. А возможно, дело не в галлюцинациях Декстера, и создатели придумают что-нибудь иное.

Также из первого сезона, помимо Декстера и его сыночка, вернётся Ума Турман, сыгравшая женщину по имени Чарли — правую руку главного антагониста.

Ранее стало известно, что Брайан Кокс сыграет Потрошителя Нью-Йорка, а Дэн Стивенс исполнит роль Убийцы Пяти Районов.

События первого сезона разворачиваются спустя несколько недель после финала «Декстера: Новая кровь». Главный герой приходит в себя после того, как его подстрелил родной сын Харрисон. Последний подумал, что отец отдал концы, и бесследно исчез. Выживший Декстер понимает, каким страданиям подверг своего отпрыска, и отправляется в Нью-Йорк, чтобы постараться всё исправить.

Теги
Декстер: ВоскрешениеМайкл С. ХоллКристен РиттерУма ТурманБрайан КоксДэн Стивенс
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