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Отрывок из второго сезона мультсериала «Люди Икс '97» показывает яркий экшен

Источник: Disney+

Второй сезон анимационного шоу «Люди Икс '97» почти добрался до зрителей. Сезон стартует 1 июля сразу с трёх эпизодов, и за день до премьеры студия Marvel поделилась фрагментом одного из грядущих эпизодов. В нём Люди Икс сражаются против Последних всадников Апокалипсиса.

Всего будет девять серий. Оставшиеся шесть собираются выпускать на Disney+ по одной в неделю до 12 августа.

В продолжении разбросанные по разным временам мутанты-супергерои будут искать способ вернуться обратно в 90-е. Параллельно с этим Людям Икс придётся снова спасать мир от своего давнего врага Апокалипсиса.

Шоу является продолжением мультсериала «Люди Икс», выходившего в 1992–1997 годах. Мультсериал заранее продлили, и сейчас в работе находятся его третий и четвёртый сезоны. Marvel планирует выпускать новые сезоны раз в год.

Теги
ВидеоЛюди Икс '97Disney+Marvel
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