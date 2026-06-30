Третий сезон приключенческого сериала «Ван-Пис» от Netflix отснят

Стриминговый гигант Netflix поделился важной новостью о сериале «Ван-Пис». Третий сезон приключенческого шоу закончили снимать, и в честь этого сервис опубликовал новое фото с площадки. Готовый сезон выйдет на Netflix когда-то в 2027 году.

«Ван-Пис» основан на одноимённой сверхпопулярной манге, автором которой является Эйитиро Ода. Манга рассказывает о парне по имени Луффи. Он стремится стать Королём пиратов и ищет легендарное сокровище вместе со своей командой Соломенной Шляпы.

Оригинальная работа публикуется с 1997 года и до сир пор не закончена. На данный момент общий мировой тираж манги превышает 600 млн копий. «Ван-Пис» был и остаётся самой популярной мангой в истории.

Луффи в адаптации играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.