Спин-офф про Джимми Олсена из «Супермена» начнутся снимать после премьеры сериала «Фонари»

Появились новые подробности сериала про Джимми Олсена из фильма «Супермен» 2025 года. Ими поделился портал Nexus Point News со ссылкой на свои источники. Спин-офф станет следующим телевизионным проектом DC Studios после шоу «Фонари», стартующего 16 августа на канале HBO и сервисе HBO Max.

По данным портала, съёмки спин-оффа планируют начать в конце августа и закончить в октябре в Атланте. Первоначально Nexus Point News сообщал, что производство будет проходить параллельно со съёмками фильма «Человек завтрашнего дня». Но утверждение бюджета сериала затянулось, поэтому он позднее получил «зелёный свет». Из-за этого производство начнётся после завершения работы над «Человеком завтрашнего дня» и премьеры «Фонарей».

Также в настоящее время идут поиски актёра, который озвучит суперзлодея Гориллу Гродда. На эту роль рассматриваются исполнители с комедийным опытом. Для спин-оффа ищут актёров и на других персонажей со сверхспособностями, а также на роль адвоката, что, возможно, намекает на то, что Гродд предстанет перед судом.

Спин-офф расскажет про друга и коллегу Кларка Кента из газеты Daily Planet. Роль Джимми Олсена после «Супермена» повторит Скайлер Гизондо. Работают над проектом Дэн Перро и Тони Ясенда, создатели сериала «Американский вандал». Новое шоу расскажет больше о работе репортёра и его соприкосновениях с криминальным миром DC. Ранее предполагалось, что спин-офф будет называться DC Crime.