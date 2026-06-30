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Спин-офф про Джимми Олсена из «Супермена» начнутся снимать после премьеры сериала «Фонари»

Источник: DC Studios

Появились новые подробности сериала про Джимми Олсена из фильма «Супермен» 2025 года. Ими поделился портал Nexus Point News со ссылкой на свои источники. Спин-офф станет следующим телевизионным проектом DC Studios после шоу «Фонари», стартующего 16 августа на канале HBO и сервисе HBO Max.

По данным портала, съёмки спин-оффа планируют начать в конце августа и закончить в октябре в Атланте. Первоначально Nexus Point News сообщал, что производство будет проходить параллельно со съёмками фильма «Человек завтрашнего дня». Но утверждение бюджета сериала затянулось, поэтому он позднее получил «зелёный свет». Из-за этого производство начнётся после завершения работы над «Человеком завтрашнего дня» и премьеры «Фонарей».

Также в настоящее время идут поиски актёра, который озвучит суперзлодея Гориллу Гродда. На эту роль рассматриваются исполнители с комедийным опытом. Для спин-оффа ищут актёров и на других персонажей со сверхспособностями, а также на роль адвоката, что, возможно, намекает на то, что Гродд предстанет перед судом.

Спин-офф расскажет про друга и коллегу Кларка Кента из газеты Daily Planet. Роль Джимми Олсена после «Супермена» повторит Скайлер Гизондо. Работают над проектом Дэн Перро и Тони Ясенда, создатели сериала «Американский вандал». Новое шоу расскажет больше о работе репортёра и его соприкосновениях с криминальным миром DC. Ранее предполагалось, что спин-офф будет называться DC Crime.

Теги
ФонариСкайлер ГизондоDCHBO
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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