Гай Ричи помог уладить конфликт на съёмках сериала «Гангстерленд»: Том Харди остаётся на третий сезон

Криминальный сериал «Гангстерленд» сохранит троицу главных персонажей и в третьем сезоне. Стриминговый проект платформы Paramount+ уладил драму, развернувшуюся за кадром: Том Харди остаётся сниматься и после второго сезона. Хелен Миррен и Пирс Броснан никуда и не собирались.

Месяц назад появились новости о том, что отсутствие творческого взаимопонимания между актёром и сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером Джезом Баттеруортом привело к критической ситуации, когда эта парочка уже не могла работать вместе. Харди намеревался уйти после съёмок второго сезона и оставить будущее сериала в некомфортном положении. Всё-таки он — лицо сериала.

Потом страсти поутихли, и сторонам удалось договориться.

Попытки найти компромисс завершились успехом на недавней встрече в Лондоне, где собрались Харди, Баттеруорт и продюсер Дэвид Глассер. Все друг друга выслушали и готовы идти по намеченному пути дальше. Говорят, что в качестве миротворца выступил и Гай Ричи.

Если верить источникам Deadline, на всех участников примирения снизошло понимание успешности и значимости сериала, который вряд ли сможет безболезненно пережить подобные пертурбации с центральными персонажами.

У второго сезона пока нет точной даты выхода.

По сюжету Харди играет фиксера, который работает на семейный криминальный клан под управлением персонажей Броснана и Миррен.