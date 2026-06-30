 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneVcx5nyxKS

   
Аниме «Девушка напрокат» продлили на шестой сезон Сериал «Вампиры средней полосы» получил новый постер к выходу последнего эпизода Киану Ривз может вписаться в следующий «Лего. Фильм», сочетающий игровое кино и анимацию Идёт подготовка к съёмкам второго сезона хоррора «Чужой: Земля» Rockstar объявила цену на GTA VI и отказалась от дисков
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
524

Гай Ричи помог уладить конфликт на съёмках сериала «Гангстерленд»: Том Харди остаётся на третий сезон

Источник: Paramount+

Криминальный сериал «Гангстерленд» сохранит троицу главных персонажей и в третьем сезоне. Стриминговый проект платформы Paramount+ уладил драму, развернувшуюся за кадром: Том Харди остаётся сниматься и после второго сезона. Хелен Миррен и Пирс Броснан никуда и не собирались.

Месяц назад появились новости о том, что отсутствие творческого взаимопонимания между актёром и сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером Джезом Баттеруортом привело к критической ситуации, когда эта парочка уже не могла работать вместе. Харди намеревался уйти после съёмок второго сезона и оставить будущее сериала в некомфортном положении. Всё-таки он — лицо сериала.

Потом страсти поутихли, и сторонам удалось договориться.

Попытки найти компромисс завершились успехом на недавней встрече в Лондоне, где собрались Харди, Баттеруорт и продюсер Дэвид Глассер. Все друг друга выслушали и готовы идти по намеченному пути дальше. Говорят, что в качестве миротворца выступил и Гай Ричи.

Если верить источникам Deadline, на всех участников примирения снизошло понимание успешности и значимости сериала, который вряд ли сможет безболезненно пережить подобные пертурбации с центральными персонажами.

У второго сезона пока нет точной даты выхода.

По сюжету Харди играет фиксера, который работает на семейный криминальный клан под управлением персонажей Броснана и Миррен.

Теги
ГангстерлендТом ХардиПирс БроснанХелен Миррен
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 мая 27За излишне хулиганское поведение Тома Харди уволили из сериала «Гангстерленд»

Тоже интересно

1Фильм ужасов «Пункт назначения 7» обрёл дату премьеры 1Paralives вышла и пока держится бодрячком 0От боксёрских боёв до слома физики: нереализованная идея Стэна Ли превратится в комикс 7Дженнифер Лоуренс вернётся к романтическим комедиям со сценарием, который свёл с ума весь Голливуд 8Оливия Уайлд и Сет Роген принимают странных гостей — Пенелопу Крус и Эдварда Нортона — в трейлере комедии «Приглашение»

Далее на КГ

3
Спин-офф про Джимми Олсена из «Супермена» начнутся снимать после премьеры сериала «Фонари»
 1
Третий сезон приключенческого сериала «Ван-Пис» от Netflix отснят
 0
ЕВА-692: Прямая трансляция
 5
Четвёртый сезон «Джека Ричера» выйдет 12 августа и по завершению познакомит со всеми сериями спин-оффа
 10
Студия A24 выпустит в кинотеатрах расширенную версию хитового хоррора «Закулисье реальности»
 4
Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» показал худший старт в прокате среди специальных киновыпусков
 2
Фэнтези «Ателье колдовских колпаков» продлили на второй сезон
 0
Киану Ривз может вписаться в следующий «Лего. Фильм», сочетающий игровое кино и анимацию
 2
Рон Перлман получил роль в третьем сезоне детективного триллера «Кросс»
 4
Кристен Риттер ещё не закончила с «Декстером»: её тоже ждёт воскрешение во втором сезоне
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Фото со съёмок боевика «Человек завтрашнего дня» показали новое противостояние Супермена и Лютора
 
Завершились съёмки детектива «Пустая комната» про женщину с амнезией, ищущую пропавшую дочь
 
Игры Первый тизер космического хоррора Alien: Isolation 2
 
Кино Сказка «Лукоморье» по мотивам поэмы «Руслан и Людмила» обрела дату выхода в прокат
 
Игры Разработчики Screamer и MotoGP делали безумную гонку Lamborghini FX с оружием и повреждениями
 
Комедийный сериал «Горнолыжка» с Николаем Наумовым в главной роли отснят
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 657: Официальная неделя секса
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 731: «Очень страшное кино 6», «Властелины вселенной», социальный Уве Болл, сиквел «Гринча», «Давление»
 
3ЕВА – 691: Бородатые ноги
 
1Телеовощи – 656: Избранный нетакусик
 
1Ноль кадров в секунду – 636: Горшок-скалолаз
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 730: «Хокум», «Ограбить Лондон», спорный «Холоп 3», некассовый Стивен Спилберг, «Лило и Стич 2»
 
2ЕВА – 690: Скажи «спасибо» бухлу
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru