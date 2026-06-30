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Дилан О'Брайен станет опозоренным участником реалити-шоу в центре большого заговора в комедии «Лекс»

Источник: 20th Century Studios

Стриминговый сервис Hulu заказал пилотный эпизод чёрной комедии «Лекс». Главную роль в пилоте отхватил Дилан О'Брайен. В фильмографии актёра есть такие проекты как «Волчонок», «На помощь!» и «Бегущий в лабиринте». О'Брайен также выступит исполнительным продюсером пилота вместе с Шоном Клементсом и Полом Симмсом. Последний работал над сериалами «Атланта», «Учитель английского» и «Чем мы заняты в тени». Об этом написал Deadline.

В центре сюжета комедии Лекс — опозоренный бывший участник реалити-шоу. Незадачливый герой случайно снимает на камеру убийство. Из-за этого Лекс оказывается в центре глобального заговора и вынужден скрываться от могущественных сил, желающих его смерти. Используя навыки, приобретенные в токсичной социальной среде реалити-шоу, Лекс должен бороться за свою жизнь, чтобы раскрыть правду и, самое главное… вернуться на телевидение.

Если пилот понравится главам Hulu, то может превратиться в полноценный сериал. Ранее тот же сервис заказал пилот сериала по фильму «Кабельщик» с Джимом Керри.

Теги
ЛексДилан О’БрайенHulu
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