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Второй сезон фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге» дебютировал на Netflix с сильным падением просмотров

Источник: Netflix

На прошлой неделе, 25 июня, на стриминговом сервисе Netflix дебютировал второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге». И его просмотры заметно уступают тем, что получил первый сезон шоу после выхода. Второй сезон набрал 8,7 млн на премьерной неделе, тогда как первый за аналогичный период в 2024 году получил 21,2 млн просмотров. Падение зрительского интереса составило 59%.

В новых эпизодах команда Аватара продолжила своё опасное путешествие. К ней присоединилась Тоф Бейфонг, которая стала обучать Аанга магии земли. Роль Тоф исполнила Мия Чех. К роли Аанга вернулся Гордон Кормье, Катары — Киавентио, Сокки — Иэн Аусли.

Проект снят по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге» канала Nickelodeon. Лайв-экшен, как и оригинал, будет состоять из трёх сезонов. Съёмки третьего давно завершились, но даты премьеры у него пока нет.

Теги
Аватар: Легенда об АангеГордон КормьеNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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