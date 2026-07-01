Всем главным актёрам хитового сериала «Лэндмен» увеличили гонорары: Деми Мур теперь зарабатывает как Билли Боб Торнтон

Стримингу Paramount+ приходится расплачиваться за успех сериала «Лэндмен»], продлённого на третий сезон. Всем актёрам положена прибавка к жалованью, раз уж их труд так ценится зрителями.

Впрочем, в драме от стахановца Тейлора Шеридана у одного актёра особые условия — это исполнитель главной роли Билли Боб Торнтон. Его контракт, заключённый на три года, предполагает ежегодное повышение гонорара. Если «Лэндмен» продлят и на четвёртый сезон, то всем заинтересованным сторонам придётся изрядно повеселиться, согласовывая новый контракт.

Самое заметное увеличение гонорара произошло у Деми Мур — у неё истёк двухгодичный контракт, и теперь ей платят примерно столько же, сколько Торнтону, — 740–750 тысяч долларов за эпизод.

Все остальные исполнители тоже перезаключили договоры с работодателем. По информации Deadline, самые непростые переговоры велись с Али Лартер — они продлились до апреля. Актрисе и её представителям удалось удвоить гонорар за серию: теперь она будет получать до 350 тысяч долларов.

Другие задействованные голливудские кадры особым звёздным статусом похвастаться не могли. Но и с ними стриминг поступил щедро, удвоив их заработную плату.

Джейкоб Лофленд и Мишель Рэндольф — исполнители ролей сына и дочери главного героя — в третьем сезоне будут получать до 180 тысяч долларов за эпизод.

«Лэндмен» действительно стоит своих денег: премьера второго сезона за первые 48 часов набрала 9,2 миллиона просмотров, став самой популярной премьерой оригинального сериала на Paramount+. Финал второго сезона за двое суток собрал 14,8 миллиона просмотров — настолько популярных финалов на платформе ещё не было.

Дата выхода третьего сезона пока не определена.