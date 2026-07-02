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Съёмки многосерийной драмы «Капитанская дочка» для KION завершились

Источник: KION

Многосерийная историческая драма «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина отснята. Новостью о завершении съёмок поделился сегодня, 2 июля, онлайн-кинотеатр KION, в котором адаптация и выйдет в будущем. Дату премьеры объявят позднее.

Ранее видеосервис называл проект историей по мотивам великой повести Александра Пушкина о чести, любви и судьбоносном выборе на фоне восстания Емельяна Пугачёва.

Режиссёром «Капитанской дочки» выступил Дмитрий Литвиненко, снимавший сериалы «Дайте шоу», «Василий» и «Нина». В новой экранизации повести Евгений Ткачук играет Емельяна Пугачёва, Евгения Леонова — Машу, Сергей Безруков — Андрея Гринёва, Олег Савостюк — Петрушу Гринёва, Егор Корешков — Алексея Швабрина, Антон Лапенко — Бопре, Виктория Исакова — Екатерину II. Также в актёрском составе Фёдор Добронравов, Владислав Ценёв, Даня Киселёв, Софья Гершевич, Ярослав Могильников и другие.

Теги
Капитанская дочкаДмитрий ЛитвиненкоKION
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