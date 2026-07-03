Воин и придворная дама сражаются с силами зла в трейлере тёмного фэнтези «Восточный дворец»

Южнокорейское тёмное фэнтези «Восточный дворец» получило нагоняющий жути трейлер. Ролик опубликовал стриминговый сервис Netflix. Он и выпустит оригинальный сериал 17 июля.

События «Восточного дворца» происходят в вымышленную эпоху. В центре сюжета воин и придворная дама. Мужчина является истребителем призраков. Он сам может становиться одним из духов и перемещаться между миром людей и царством усопших. Придворная дама слышит голоса мёртвых и может общаться с ними. Вместе они должны сразиться с призраками и расследовать причину их появления.

Воина сыграл Нам Джу-хёк, появлявшийся в сериалах «Двадцать пять, двадцать один», «Медсестра-заклинательница» и «Алое сердце». Придворную даму сыграла Но Юн-со, снимавшаяся в таких проектах, как «Сын маминой подруги», «Чёрный рыцарь» и «Девушка XX века».