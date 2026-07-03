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СЕРИАЛЫ
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Создатель «Лэндмена» с самого начала хотел увидеть, как Плохой Санта добывает нефть

Источник: Paramount+

Сериал про нелёгкую долю американских нефтедобытчиков от неугомонного Тейлора Шеридана «Лэндмен» вряд ли стал бы настолько популярным без Билли Боба Торнтона в главной роли. Трудно представить кого-то другого в образе затюканного мужика, вынужденного решать непомерное количество проблем, которых с лихвой хватило бы на нескольких человек.

Шеридан в интервью The Bill Simmons Podcast рассказал, как именно ему удалось продать роль актёру. Нужно было лишь найти правильный подход:

Я сказал, что хочу сделать сериал про то, как Плохой Санта руководит нефтедобывающей компанией. Он ответил, что ничего охренительнее в жизни не слышал. И согласился.

«Плохой Санта» — криминальная комедия про мелкого жулика Уилли Стокса (Билли Боб Торнтон) — депрессивного сквернослова и алкоголика, который работает Сантой в супермаркете вместе со своим напарником Маркусом, изображающим его верного эльфа.

В «Лэндмене» Торнтон получил роль Томми Норриса — кризисного менеджера нефтедобывающей компании, вынужденного разбираться с последствиями несчастного случая на нефтяной платформе.

Успех сериала, по словам актёра, стал очень приятным сюрпризом:

Мы думали и надеялись, что глубинная часть страны проявит интерес. Никогда не рассчитывали на побережья, а уж представить, что шоу станет международным хитом, даже не могли.

Сериал успешно пережил два сезона на платформе Paramount+. Затем «Лэндмен» продлили на третий сезон.

Теги
ЛэндменТейлор ШериданБилли Боб Торнтон
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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