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В работе у DC Studios сериал «Мистер Террифик» — второй спин-офф «Супермена» Джеймса Ганна

Источник: DC Studios

Давние слухи подтвердились: у кинокомикса «Супермен» будет два спин-оффа. Помимо сериала про журналиста Джимми Олсена своё шоу получит супергерой DC Мистер Террифик. О проекте пока известно немного. Вероятно, спин-офф будет называться «Мистер Террифик». Его пилотный эпизод напишет Аллан Хейнберг, сценарист фильма «Чудо-женщина» и создатель сериала «Песочный человек». Актёр Эди Гатеги повторит роль супергероя.

Над «Суперменом» работал режиссёр, сценарист и соруководитель DC Studios Джеймс Ганн. В настоящее время он снимает продолжение кинокомикса, получившее название «Человек завтрашнего дня». Мистер Террифик в исполнении Эди Гатеги появится и в нём.

Мистер Террифик — гениальный изобретатель по имени Майкл Холт. В «Супермене» он является участником супергеройской команды Банда справедливости и использует свои изобретения для защиты мира.

По информации инсайдеров, съёмки спин-оффа про Джимми Олсена стартуют в конце августа. А 16 августа состоится премьера сериала «Фонари» по той же киновселенной.

Теги
Мистер ТеррификДжеймс ГаннЭди ГатегиDC
Комментарии (6)

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